شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. رفع 92 مركبة تالفة ومصادرة 2.1 طن أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة الأحساء، خلال الأسبوع الماضي 92 مركبة تالفة ومهملة في أحياء وشوارع مدينتي الهفوف والمبرز، وذلك ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت الأمانة، أن المبادرة تهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة.

من جانب آخر ضبطت الفرق الرقابية في أمانة الأحساء 2.1 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك، فيما يأتي ذلك تأكيدًا لاستمرار الجهود الرقابية على جميع المنشآت ومنافذ البيع للتأكد من تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية، المرتبطة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.