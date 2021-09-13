برعاية المملكة .. انطلاق الملتقى العربي لجاهزية التعليم للمستقبل "العودة الآمنة"

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الدمام - شريف احمد - • تعزيز التشاركية على المستوى الإقليمي لإيجاد الحلول المبتكرة لدعم جودة التعليم

• وزير التعليم : مبادرات المملكة بالتعاون مع اليونسكو تستهدف التنمية المستدامة

انطلق الملتقى العربي لجاهزية التعليم للمستقبل "العودة الآمنة والمستدامة للتعليم والتعلم" برعاية وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين، وبمشاركة وزارة الصحة، و منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية- بيروت، و مراكز ومكاتب اليونسكو الإقليمي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، و وزارات التربية والتعليم بالدول العربية، و للجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى أكاديمية الملكة رانيا.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التشاركية على المستوى الإقليمي لإيجاد الحلول المبتكرة لدعم جودة التعليم أثناء الأزمات والطوارئ والجاهزية للمستقبل بكل احتمالاته، و دعم جهود وزارات التعليم في الدول العربية للعودة الآمنة لبيئات التعلم في المدارس والجامعات.

و أوضح وزير التعليم حمد آل الشيخ خلال الملتقى أن مبادرات المملكة بالتعاون مع منظمة اليونسكو وإنشاء مركزا اليونسكو الاقلليمي للجودة والتميز في التعليم جاءت كمظلة تلتقي تحتها المنظمات وتحقق التواصل الفاعل بينها لضمان اكساب التعليم صفة الجودة والتميز المأمول والتطور المستدام، و يأتي ضمن سعي المملكة المستمر للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تحقيق مستقبل عالمي يسوده السلام والخير والنماء للجميع.

وبتوجيهات من القيادة الرشيدة لمواجهة آثار جائحة كورونا بذلت وزارة التعليم جهودا نوعية خلال العامين الماضيين وجهودًا أخرى للعودة الحضورية الآمنة المستدامة إلى مقرات الدراسة هذا العام بصورة تكشف بوضوح عن القدرة التي تتمتع بها المملكة إقليميًا وعالميًا في إدارة الأزمة وجهودها الاستثنائية للحد من الآثار الناتجة عن الجائحة والحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون توقف وبجودة عالية، الذي أثمر عنه تدشين منصتي ، ومنصة روضتي لتدعم مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة، إضافة إلى 24 قناة فضائية تبث كافة الدروس من الروضة إلى الصف الثالث ثانوي، كذلك تحقيق التعليم الجامعي قفزة فريدة من نوعها خلال العام.