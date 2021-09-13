تطورات إيجابية في قطاع التأمين خلال الربع الثاني من 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار التقرير الربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، الذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من العام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة.

تطورات إيجابية:

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2021م، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1% من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020م؛ ليبلغ 9.4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م. كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعًا في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97% و8% على التوالي.

كذلك ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34%؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م، مقارنة بـ325 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020م.

انخفاض في صافي الدخل:

وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من العام 2021م انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة 59% نتيجةً لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6%؛ وذلك نتيجةً لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين، حيث بلغ 172.2%.

ويُمكن الاطلاع على تقرير أداء قطاع التأمين للربع الثاني من العام 2021م على موقع البنك المركزي عبر (الرابط).

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