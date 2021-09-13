الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

مها الرويتع تتحدث عن مكونات التفكير الإبداعي في جلسة مرتقبة عن كتابها الجديد

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب عقد جلسة حول كتاب “مكونات التفكير الإبداعي” في الرياض منتصف شهر سبتمبر المقبل، للكاتبة مها الرويتع، تستعرض فيها أهم المحاور التي يتناولها الكتاب، وأبرز النقاط التي تدور حولها الفصول.

جدير بالذكر أن الكاتبة مها الرويتع هي صيدلانية تعمل في جامعة الملك سعود، ومن هوايتها كتابة السيناريو، وكان حب الكتابة حلمًا من أحلام طفولتها، إذ بدأت كتابة “مكونات التفكير الإبداعي” في نهاية عام 2019م وصدر في شهر إبريل هذا العام 2021م.

14 فصلًا:

ويضم الكتاب 14 فصلًا، حيث يتحدث في فصله الأول عن القضاء والقدر، ويسلط الضوء في الفصل الثاني عن العلاقات وأساسيات العلاقات وأخطائها ونضوجها، فيما يتطرق الفصل الثالث إلى حياة الإنسان والموروثات وتقبل الآخر وحقائق الحياة وحيوات الإنسان، أما الفصل الرابع فعن الإبداع وطريقته وطرق توليد الأفكار الإبداعية، وخصائص الشخصية المبدعة.

أما الفصل الخامس فيدور حول معرفة شخصيات الإنسان وأنواع الشخصيات حسب سلوكها وكيف تعرف شخصيتك؟ والفصل السادس عن حقائق المال والسابع عن الإرادة والثامن عن معرفة مفتاح السعادة.

أما الفصل التاسع فعن معرفة حقيقة الحياة والفصل العاشر عن أسباب السعادة الحقيقية والكلام الطيب وأثر الكلمة ونبرتها.

أسئلة هامة يطرحها الكتاب:

ويجيب كتاب مها الرويتع عن العديد من الأسئلة، منها هل الإنسان مسير في بعض الأمور ومخير في غيرها؟ كما يتحدث عن أساسيات العلاقات والأخطاء التي يجب الابتعاد عنها في العلاقات، وكذلك معرفة عيوب النفس وتقويمها وتعريف الموروثات وما يميز كل بلد عن الآخر، وأيضًا حقائق الحياة وأنواع حيوات الإنسان.

ويستعرض الكتاب كذلك طرق الإبداع والإلهام ومكونات التفكير الإبداعي وخصائص الشخصية المبدعة وأنواع الشخصيات ومعرفة شخصيات كل إنسان، وأيضًا أنواع الشخصيات على حسب سلوكها.

جدير بالذكر أنه يمكن شراء الكتاب من مكتبة جرير أو مكتبة تشكيل في الرياض.

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