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شكرا لقرائتكم تحديث جديد لآيفون iOS 14.8 يحمي ويقفل الثغرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13
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تحديث جديد لآيفون iOS 14.8 يحمي ويقفل الثغرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول تحديث جديد لآيفون iOS 14.8.
تحديث أمني:
وأكد الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن التحديث يعتبر أمنيًّا وحماية ويقفل ثغرات سابقة في النظام.
تسريبات عن هاتف آيفون 13:
في سياق آخر، كشفت تقارير تكنولوجية أن هاتف أبل الجديد سيتميز بما يلي:
- بطارية طويلة العمر.
- دعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق التي تختفي فيها التغطية.
- الاتصال بشبكات الجيل الخامس المحسنة.
- شاشة عرض متطورة.
- من المتوقع تطوير خاصية الـ Face ID للتعرف على الوجوه أثناء ارتداء كمامات الوجه.
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