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تحديث جديد لآيفون iOS 14.8 يحمي ويقفل الثغرات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

تحديث جديد لآيفون iOS 14.8 يحمي ويقفل الثغرات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول تحديث جديد لآيفون iOS 14.8.

تحديث أمني: 

وأكد الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن التحديث يعتبر أمنيًّا وحماية ويقفل ثغرات سابقة في النظام.

تحديث جديد لآيفون iOS 14.8 يحمي ويقفل الثغرات - متابعات الخليج 365

تسريبات عن هاتف آيفون 13:

في سياق آخر، كشفت تقارير تكنولوجية أن هاتف أبل الجديد سيتميز بما يلي:

  • بطارية طويلة العمر.
  • دعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق التي تختفي فيها التغطية.
  • الاتصال بشبكات الجيل الخامس المحسنة.
  • شاشة عرض متطورة.
  • من المتوقع تطوير خاصية الـ Face ID للتعرف على الوجوه أثناء ارتداء كمامات الوجه.

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