تحديث جديد لآيفون iOS 14.8 يحمي ويقفل الثغرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول تحديث جديد لآيفون iOS 14.8.

تحديث أمني:

وأكد الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن التحديث يعتبر أمنيًّا وحماية ويقفل ثغرات سابقة في النظام.

تسريبات عن هاتف آيفون 13:

في سياق آخر، كشفت تقارير تكنولوجية أن هاتف أبل الجديد سيتميز بما يلي:

بطارية طويلة العمر.

دعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق التي تختفي فيها التغطية.

الاتصال بشبكات الجيل الخامس المحسنة.

شاشة عرض متطورة.

من المتوقع تطوير خاصية الـ Face ID للتعرف على الوجوه أثناء ارتداء كمامات الوجه.

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