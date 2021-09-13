التستر مقابل 3 آلاف ريال شهريًّا يكبد مواطنًا ديونًا بـ 1,5 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقنع مقيم صديقًا له (مواطن) بفتح محل لبيع قطع غيار السيارات، وتعهد المقيم بإدارة المحل بشكل كامل، وأن كل ما يطلبه من متابعات الخليج 365 لا يتجاوز استخدام اسمه في المعاملات الرسمية كونه صاحب المحل، وذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه المقيم للمواطن شهريًّا قدره 3 آلاف ريال.

مبلغ زهيد:

وبحسب وزارة التجارة، بعد عدة أشهر كان متابعات الخليج 365 يتلقى خلالها مبلغًا زهيدًا في نهاية كل شهر، وهو يشعر بسعادة غامرة، لحصوله على هذا المبلغ الزهيد دون عناء، جاءت المفاجأة التي لم تكن على البال، وتحولت السعادة إلى تعاسة وهمّ.

ديون متأخرة:

وذكرت الوزارة أنه في أحد الأيام تلقى متابعات الخليج 365 عدة مكالمات من موردين يطالبونه بدفع الديون المتأخرة، وأصيب متابعات الخليج 365 بصدمة عندما علم أن هذه الديون تبلغ 1.5 مليون ريال، وفورًا اتصل بالمقيم ليجد هاتفه مغلقًا، وذهب للمحل ليجده مقفلًا، ليكتشف أن المقيم غادر المملكة بعد أن جنى مبلغًا كبيرًا من المحل، وترك له دينًا يصعب تسديده.

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