أهم معايير برنامج إعانة للباحثين عن عمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط، أن أهم معايير استحقاق برنامج (إعانة) للباحثين عن عمل، هي البحث بشكل جاد عن عمل.

معايير الاستحقاق:

تابع المختص، خلال مداخلة إلى إذاعة الرياض، اليوم الاثنين، أن معايير استحقاق إعانة البحث عن عمل، تشمل أن يكون مستحقها سعوديًّا، وموجودًا في المملكة منذ 10 أشهر وضمن الفئة العمرية (بين 20 و40 عامًا).

تحريك السوق:

وشدد القعيط على أن حكومة المملكة تريد من تلك الشروط، دعم الباحثين عن عمل لتحريك السوق، وليس لتشجيع أولئك الذين ينتظرون الدعم في المنازل من دون البحث عن عمل.

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