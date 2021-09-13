7 اتفاقيات للاعتماد البرامجي بالجامعة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس، 7 اتفاقيات اعتماد أكاديمي برامجي مع الجامعة السعودية الالكترونية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، ورئيسة الجامعة السعودية الالكترونية الدكتورة ليلك الصفدي. وشملت الاتفاقيات برامج الماجستير في الأمن السيبراني، الماجستير في إدارة الأعمال، بكالوريوس القانون، بكالوريوس اللغة الإنجليزية، بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - تخصص إدارة، بكالوريوس تقنية المعلومات، وبكالوريوس الصحة العامة.



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