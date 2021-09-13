7 اتفاقيات للاعتماد البرامجي بالجامعة الالكترونية

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وشملت الاتفاقيات برامج الماجستير في الأمن السيبراني، الماجستير في إدارة الأعمال، بكالوريوس القانون، بكالوريوس اللغة الإنجليزية، بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - تخصص إدارة، بكالوريوس تقنية المعلومات، وبكالوريوس الصحة العامة.
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