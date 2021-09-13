ضبط 8 مخالفين ارتكبوا 27 جريمة كسر أقفال متاجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض 8 مخالفين من الجنسية اليمينة، لارتكابهم 27 جريمة سرقة عن طريق كسر أقفال المنشآت التجارية في أجزاء من أحياء الرياض. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، لارتكابهم 27 جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي نفسيهما، تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاستيلاء على بضائع وأموال، وتجاوزت قيمة المسروقات 600 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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