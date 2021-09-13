قبول 68 ألف طالب بالتدريب التقني والمهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الطاقة الاستيعابية للمقبولين بالفصل الأول الحالي، حيث بلغ عدد المقبولين 68457 متدربا ومتدربة، ليصل إجمالي المتدربين والمتدربات إلى 231628 متدربا ومتدربة بجميع البرامج التدريبية الحكومية.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، خلال ترؤسه اجتماعا دوريا لقيادات المؤسسة حضوريا أمس لمناقشة أعمال العام التدريبي 1443هـ، أن هذه الزيادة في القبول جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام بلغ عددها 17 منشأة شملت كليات تقنية وأكاديميات ومعاهد، منها 4 أكاديميات متخصصة تشغل بالشراكة مع قطاع الأعمال، وستقدم هذه المنشآت برامج وتخصصات جديدة للبنين والبنات في عدة مجالات من أبرزها التجارة الالكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والأمن السيبراني، والترفيه، والسياحة، وغيرها من مجالات واعدة تواكب حاجة سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وناقش الاجتماع سير العملية التدريبية في الكليات والمعاهد خاصة بعد عودة البرامج التدريبية حضوريا في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية، وتطوير أنماط التدريب الالكتروني، والأنشطة للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية.