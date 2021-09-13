القبض على ثلاثيني تباهى بعرض مواد مخدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في العقد الثالث من العمر تباهى بحوزته مواد مخدرة. وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيانه أمس بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته مواد مخدرة و1787 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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