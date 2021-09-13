شكرا لقرائتكم خبر تطوير مناهج التربية الخاصة.. و21 كتابا جديدا للمراحل الثلاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة التعليم تطبيق خطط دراسية وبرامج تعليمية مطورة للطلاب ذوي الإعاقة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تمت مواءمتها مع الخطط الدراسية الجديدة للتعليم العام، بما يحقق للطلاب ذوي الإعاقة التعليم الجيد المنصف والشامل، ويعزز فرص التعلم مدى الحياة، إلى جانب تلبية احتياجاتهم التربوية، وتحسين نواتج تعلمهم لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتضمنت مرحلة تطوير المناهج الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة إطلاق 21 كتابا دراسيا للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية، وإصدار أدلة تخصصية لمعلمي التربية الخاصة، إلى جانب إضافة مواد جديدة (اللغة الإنجليزية - المهارات الرقمية - الدراسات الاجتماعية - التربية البدنية والدفاع عن النفس) وإدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام وحصص النشاط والتدريب المهني، وإضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتواءم مع خصائص ذوي الإعاقة.

وشملت الخطة الدراسية تحديث الخطط والبرامج والنماذج التشغيلية المطروحة للعودة للمدارس، بما يتناسب مع خصائص وسمات الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس ومراكز ومعاهد التربية الخاصة وطلاب الدمج في مدارس التعليم العام، حيث بدأ العام الدراسي بالتزامن مع البدء في تحديد الأهلية والبيئات التعليمية المناسبة لطلاب التربية الخاصة وطالباتها عبر عمليات التشخيص والتقييم والملاحظة، وتقديم البرامج التوعوية للأسر وأولياء الأمور، والتأكد من حصول الطلبة ذوي الإعاقة على كامل متطلباتهم المادية والمعنوية.

من تطوير المناهج الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة







إطلاق 21 كتابا دراسيا للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية



إصدار أدلة تخصصية لمعلمي التربية الخاصة



إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية



إضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة



مواد جديدة لطلاب ذوي الإعاقة