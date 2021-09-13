شكرا لمتابعة خبر عن قانوني:إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا على المجتمع "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المحامي والمستشار القانوني أصيل الحسن، عن أثر إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء، قائلا:"الأثر بيكون بانخفاض عدد الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص، للحد من الوفيات والحوادث المرورية".

وقال أصيل الحسن خلال لقاء في قناة العربية:"سعت وزارة الداخلية والمرور مسددين إلى اتخاذ بشكل جدي وهو إقامة الدعوى في القضايا المرورية في حال عدم الإلتزام أو الجدية في السداد".

وتابع:"إذا لم يكن هناك تساهل بشكل أو بآخر مثل السنوات الماضية، سيكون بأثر إيجابي على المجتمع".