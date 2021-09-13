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قانوني:إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء سيكون إيجابيا على المجتمع "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المحامي والمستشار القانوني أصيل الحسن، عن أثر إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية إلى القضاء، قائلا:"الأثر بيكون بانخفاض عدد الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص، للحد من الوفيات والحوادث المرورية".

وقال أصيل الحسن خلال لقاء في قناة العربية:"سعت وزارة الداخلية والمرور مسددين إلى اتخاذ بشكل جدي وهو إقامة الدعوى في القضايا المرورية في حال عدم الإلتزام أو الجدية في السداد".

وتابع:"إذا لم يكن هناك تساهل بشكل أو بآخر مثل  السنوات الماضية، سيكون بأثر إيجابي على المجتمع".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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