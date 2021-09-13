شكرا لمتابعة خبر عن "مقيم" يتحايل على مواطن ويكبده 1.5 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

تحايل "مقيم" على صديق له "مواطن" وتسبب في تكبيده 1.5 مليون ريال من الديون بعد إقناعه بفتح محل لبيع قطع غيار للسيارات.

وتعهد "المقيم" لصديقه أنه سيقوم بإدارة المحل بشكل كامل وأن كل ما يتطلبه منه فقط هو استخدام اسمه في المعاملات الرسمية لأنه صاحب المحل.

واتفق "المواطن" على أن يدفع للمقيم راتبًا شهريًا 3 آلاف ريال وبعد عدة أشهر كان المواطن يتلقى خلالها مبلغًا زهيداً في نهاية كل شهر.

وتلقى "المواطن" بعد ذلك مكالمات من موردين يطالبونه بدفع الديون المتأخرة عليه والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون ريال، ليتصل بـ "المقيم" ويجد هاتفه مغلقًا بالإضافة لإغلاقه المحل.

واكشتف "المواطن" أن المقيم جنى مبلغًا كبيرًا من المحل ثم فر من المملكة وترك له الدين لكي يسدده.