شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أغرب حالات قسم الطوارئ منها ابتلاع الأطفال للإيربود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف طبيب الطوارئ الدكتور أحمد حيدر، عن أغرب الحالات التي عاصرها بقسم الطوارئ.

وقال "حيدر": "أحد الحالات الغريبة ابتلاع سماعة إير بودز وأطفال يبتلعوا البطاريات والمواد الحارقة وسقوطهم من الدور الثاني والثالث لأن النوافذ غير مؤمنة"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "وأحد الحالات الغريبة اعتداء زوج على زوجته وأخ يطعن أخوه وكثرة الحالات هذه بسبب لعبة البلاي ستيشن وأحد الأطفال يبتلعون الدبابيس".

وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات, تابع: "ضروري في هذه الحالات التوجه إلى المستشفى لأن عامل الوقت هام وكل ما تأخر المريض كلما ساءت الحالة دخل في مضاعفات".

واستكمل: "وبعض الحالات الأخرى يمكن معالجتها في البيت وهناك رقم استشارات لوزارة الصحة وتطبيق "صحتي" يمكن التواصل معهم".