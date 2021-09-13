شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي: برامج "اعتدال" تحمي الشباب من الأفكار الضالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث "الدكتور محمد العامري"، مستشار تعليمي وتربوي، عن أهمية برامج "اعتدال" التدريبية للحفاظ على الشباب من الأفكار الضالة والمنحلة.

وقال "العامري" عن تلك البرامج: "تركيزنا أكبر على الوقاية وليس على العلاج لذلك انطلقت مجموعة من المبادرات من ضمنها اعتدال كنوع من الوقاية الاستبقاية"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "تلك البرامج تساعد في إعداد جيل قادر على التفكير بطريقة منطقية والتفاعل مع الإحداث وإدارة الموقف لذا فالبرامج التدريبية أساسية".

وأضاف: "في السابق تعاملنا مع ملف ملتهب كان في أحداث إهاربية ومعنى ذلك يجب أن يكون هناك وقاية لذلك من ضمن رؤية المملكة 2030 انطلقت عدد من المبادرات وعمل مؤسسي نجد وزارة التعليم من جهة ورعاية الشباب من جهة أخرى وهو ما يشكل حصانة للشباب".