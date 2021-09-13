شكرا لمتابعة خبر عن هجن الأمير تركي بن محمد تحقق سيف ولي العهد بمهرجان الهجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمد الجمهور (صدى):

حققت هجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء نتائج نخبوية في مشاركتها بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة حيث حصلت الهجن الجوف على سيف ولي العهد في الشوط الختامي للمهرجان.

وأختتم المهرجان مطلع الأسبوع الحالي برعاية سمو ولي العهد وسلم الجوائز للفائزين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حيث سلم سموه سيف ولي العهد للمشرف على هجن الأمير تركي بن محمد السيد جابر بن قرينيس المري.

وعبر "المري" عن تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على دعمه لهذا الموروث العريق الذي يحمل أصالة وثقافة الوطن حتى بلغ مكانة عالية في المملكة والخليج وأصبح المهرجان الأول في المنطقة ثم بدعم سمو ولي العهد الذي خصص الجوائز الضخمة وهيأ الموقع المناسب والميادين العالمية التي يفتخر بها كما ثمن تشريف الأمير خالد الفيصل وتكريمه للفائزين و العمل المميز لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي وطاقمه العامل معه حتى تحقق النجاح لفعاليات المهرجان وبكل تميز .

وبين "المري" أن سمو الأمير تركي بن محمد محب لهذه الرياضة الاصيلة ومن ملاك الهجن الاصيلة التي لها أسمها المؤثر في العالم ويقتني السلالات الطيبة لذلك حقق نتائج ملفته في كل المحافل الرياضية التي شارك بها وحصل على النواميس والإنجازات برؤيته ومتابعته لكافة تفاصيل الهجن وشئونها .

وقال أن مستقبل سباقات الهجن يحمل الكثير من البشائر والدعم من سمو ولي العهد وهذا له مردود ايجابي على ملاك الهجن ومحبيها حيث أصبحت أسعارها في السقف الأعلى بفضل هذا الدعم .