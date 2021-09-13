شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز - رحمها الله - وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وقد أدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وابن الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين.