التسجيل في منصة إحسان كمستفيد.. الشروط والمتطلبات

الرياض - محمد عبدالله - كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد؟، شهدت الساعات الماضية إقبالًا في البحث عن إجابة هذا التساؤل على مجركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، بينّت المنصة كيفية التسجيل في إحسان كمستفيد كما حددت شروط ومتطلبات التسجيل وطريقة وآلية التقديم.

وتعتبر منصة إحسان من المنصات الإلكترونية الخيرية المهمة التي تُسهم في مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث تمثل حلفة الوصل بين المستفيد والمتبرع لكي تصل التبرعات المقدمة للمواطنين المحتاجين بالفعل.

كيف أسجل في منصة احسان كمستفيد؟

وحددت منصة إحسان، عبر موقعها الإلكترني، طريقة وآلية قيام المستخدم بالتسجيل في منصة احسان كمستفيد؛ حيث يجب إتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة إحسان الخيرية من خلال الضعط على الرابط التالي (من هنا).

- أنقر على خانة التسجيل وسوف يتم نقلك إلى صفحة التسجيل.

- اضغط على خانة إنشاء حساب.

- قم بإدخال المعلومات المطلوبة من اسم المستفيد والبريد الإلكتروني.

- اكتب رقم الجوال

- إدراج رمز التحقق الذي يتم إرساله على رقم الهاتف في الخانة الشاغرة لذلك.

- أنقر على خانة إنشاء حساب جديد.

- التحقق من البريد الإلكتروني لتنشيط الحساب عبر الرابط المرسل برسالة بريد إلكتروني.

- تسجيل الدخول للحساب.

كما أوضحت منصة إحسان اشتراطات ومتطلبات التسجيل في منصة إحسان، ويتمثل ذلك في ضرورة توافر الشروط التالية:

- لابد أن يكون المستفيد من المملكة العربية السعودية.

- يجب أن يتم التواصل بشكل مباشر بين المستفيد والمنصة.

- ضرورة امتلاك بريد إلكتروني صالح لكي تتمكن من التسجيل.

- لا يستفيد من المنصة الأشخاص خارج السعودية إلا في حالة امتلاك رقم جوال سعودي.

وأكدت منصة إحسان، أنه غير متاح التسجيل بالنسبة إلى الأشخاص خارج المملكة ما دام لا يتوافر لديهم رقم جوال سعودي.

أهداف التسجيل في منصة إحسان

تعتبر إحسان منصة رسمية تم تأسيسها بناء على الأمر السامي، وتضم لجنة اشرافية مكونة من إحدى عشر جهة رسمية، تشمل كلًا من:

- وزارة الداخلية.

- وزارة المالية.

- وزارة الصحة.

- البنك المركزي السعودي.

- وزارة التعليم.

- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- وزارة العدل.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

- رئاسة أمن الدولة.

- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

- هيئة الحكومة الرقمية.

وتهدف منصة إحسان تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، والموثوقية والشفافية والسهولة في تقديم التبرعات، وتكريم المتميزين في العطاء الخيري والتنموي.

وأشارت المنصة إلى أن التسجيل بمنصة إحسان يُمّكن المستخدم من الاطلاع على بيانات التبرعات السابقة، وتقارير التبرعات، بالإضافة إلى عدد من المزايا والخصائص الأخرى.

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