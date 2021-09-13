أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز - رحمها الله - وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة معه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز والأمير نواف بن محمد بن عبدالله والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة كل من الأمير سعود بن سلمان بن محمد والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز والأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وابن الفقيدة الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين.

اقرأ أيضا:

الديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود