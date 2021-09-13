أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للإرشادات الاحترازية ضد «كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، 23 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية، وذلك من خلال 3646 جولة رقابية قامت بها الأمانة مع الجهات المعنية لتنفيذ التدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية أسفرت عن 28 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

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