بالفيديو.. سعوديان يؤديان فن المجرور ابتهاجًا بنزول المطر في الطائف

الرياض - محمد عبدالله - بطريقة خاصة، عبّر سعوديان عن فرحتهما بهطول المطر وتساقط حبات البرد في مرتفعات منطقة الشفا بالطائف غرب المملكة، حيث أدّيا فن المجرور الشهير.

وراج الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر العديد عن إعجابهم بمشاهد المطر مع حركات المواطنَين التي أدّياها ببراعة.

وقال المصور الضوئي فهد الشنبري إنه «بينما كان يهطل المطر بغزارة مساء أمس الأحد، لاحظت صديقيّ يؤديان رقصات فن المجرور تحت الأمطار وحبات البَرد. وعلى الفور وثقت هذه اللحظة الجميلة التي تعبر عن فرحتهما الكبيرة بالأجواء».

وأوضح الشنبري في تصريحات لـ«العربية»: «بدأنا بمتابعة تكوّن سحابة مميزة على وادي خشعة بني عمر بطريق الشفا الساعة 3.14 مساء، وكان بداية هطول المطر في الساعة 3.29 مساء فيما انتهت الحالة الماطرة الساعة 3.44 مساء»، لافتاً إلى أنه «حينها عشنا أجواء المرح والمطر يتساقط علينا»، مضيفاً أن الأمطار هطلت على عموم محافظة الطائف.

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