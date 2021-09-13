هل يجوز للمرأة دفع الزكاة إلى زوجها المتعثر؟.. «المنيع يجيب»

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، إن الزوجة يجوز لها أن تدفع الزكاة لزوجها، إذا كان فقيرًا ومستحقًا للزكاة، وكانت غنية.

وأضاف المنيع خلال لقائه المذاع ببرنامج «فتاوى» على قناة «السعودية»، إنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته؛ لأن الزوج في حالة دفعه زكاته إلى زوجته فهو يغنيها بزكاته عن المطالبة بنفقتها، ويكون قد استفاد من زكاته، ولا يجوز لمن يدفع زكاته بأن تعود زكاته إليه بما يمنفعه فيها؛ لأن الزكاة ينبغي أن تكون مخض انتفاع لغيره.

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