تمويل أهل دون فوائد.. بنك التنمية الاجتماعية يحدد المزايا وشروط التقديم

الرياض - محمد عبدالله - يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل أهل دون فوائد للمستفيدين للمواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات؛ حيث يمكن أن يستفيد منه كل من موظفي الحكومة والقطاع خاص والمتسبب والمتقاعدين والآرامل والمطلقات والمهجورة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن تمويل آهل دون فوائد هو عبارة عن منتج للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي (الأسرة، الترميم، كنف) ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

مميزات تمويل أهل دون فوائد

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، مزايا الحصول على تمويل أهل بدون فوائد وبدون كفيل بما يسهم في الحصول على تمويل ميسر يمكن ذوي الدخل المنخفض من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية ومن بين مميزات قرض آهل دون فوائد:

- يعتبر منتج من تمويلي متاحًا لجميع المواطنين بقيمة تصل إلى 60 ريالًا سعوديًا.

- يمكنك الحصول علىيه من خلال بنك التنمية الاجتماعية دون دفع أي مبالغ مالية.

- فترة السداد لقرض آهل دون كفيل تصل إلى 5 أعوام.

- يمكن الحصول على القرض للحوامل والأرامل والنساء والعاطلين والمطلقات.

- المنتج متوافر أيضاً لموظفين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص داخل المملكة.

شروط قرض أهل دون فوائد

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن شروط ومتطلبات الحصول على المنتج التمويلي أهل هي نفس منتجات القروض الاجتماعية لمنتجات تمويل (الأسرة، الترميم، كنف)، بالإضافة إلى شرط هام يتمثل في مضي سنة منذ إغلاق التمويل السابق.

وتتمثل أبرز الاشتراطات في منتجات تمويل الأسرة وترميم وكنف في الشروط التالية:

- أن يكون المستفيد طالب التمويل مواطنًا سعوديًا أو مواطنة سعودية.

- ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة.

- ألا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال.

- ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

- يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

- يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.

- تقديم كل الأوراق المطلوبة والمستندات الشخصية التي يلزم أن تكون سارية المدة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمستفيدة الذين يريدون التسجيل للحصول على منتج أهل دون فوائد الإطلاع على الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بكل منتج تمويلي من المشار إليهم من خلال الروابط التالية:

تمويل الترميم (من هنا)

تمويل كنف (من هنا)

تمويل الأسرة (من هنا)

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