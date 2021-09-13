الزعاق يحدد مواعيد «تساوي الليل والنهار» وأطول يوم وليلة بالسنة

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن طول الليل يستوي مع النهار بعد عشرة أيام من الآن.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الشمس تتعامد على خط الاستواء بعد عشرة أيام.

وتابع: أن الشمس تتعامد (في السنة الواحدة) مرة على مدار السرطان (أطول نهار في السنة)، ومرتين على خط الاستواء (تساوي الليل والنهار)، ومرة على مدار الجدي (أطول ليلة في السنة).

واستكمل: «بقى - من الآن - 100 يوم ونعيش أطول ليلة في السنة، فيما بقى 275 يومًا ونعيش أطول يوم في السنة».

كان المركز الوطني للأرصاد توقع، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر، والذي يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف المتر:

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