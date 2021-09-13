الصديق وقت الضيق.. إبراهيم تبرع بـ«كلية» لإنقاذ حياة رفيق دربه

الرياض - محمد عبدالله - في لفتة إنسانية نشر المواطن السعودي إبراهيم يحيى، صورة له على أحد الأسرة بعد إجرائه عملية جراحية للتبرع بالكلى لأحد أصدقائه.

وكتب يحيى تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر: «ولله الحمد خرجت قبل قليل من غرفة العمليات بعد تبرعي لأخي محمد المصاب بالفشل الكلوي بكلية.. ويعلم ربي كم انا مغمور بالفرح والسعادة ياجماعة، وياااااااااااااارب لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما تحب وترضى».

وانهالت التهاني والمباركات على إبراهيم وكتب البعض تعليقات تشيد بموقفه الإنساني ومساعدته في إنقاذ حياة إنسان.

وأضاف يحيى تعليقا قائلًا: «والله العظيم مو المقصد التباهي وطلب ثناء الناس أبدًا لا والله لكن عندي مقطع صورته قبل وبعد العملية بنزله لما اطلع من التنويم هدفي اكسر حاجز الخوف من التبرع والعملية، لعل أحد عنده أخ -قريب -صديق مصاب فيشوفه ويشوف مدى سهولة وبساطة كل شيء يخص التبرع والمتبرع».