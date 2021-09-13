«طقس الثلاثاء».. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر، والذي يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف المتر:

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

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