مباحثات «سعودية - مصرية» بشأن التوأمة والشراكة العلمية بين جامعات البلدين

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل في الجوانب التعليمية.

واستعرض الجانبان التوأمة والشراكة العلمية والبحثية بين الجامعات السعودية والمصرية المتميزة، وإعداد برنامج تنفيذي في مجال البحث العلمي والابتكار بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي المساعد الدكتور عبدالرحمن العمري، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة.

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