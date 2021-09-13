الإطاحة بمُروج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد الرائد النجيدي ضبط مواد مخدرة و1787 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات بحوزته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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