التعليم تكشف عدد المبتعثين والمبتعثات في 56 دولة

وقالت وزارة التعليم إنها تواصل تقديم خدماتها التعليمية لـ(53) ألف طالب وطالبة مبتعثين في (56) دولة، من خلال (31) ملحقية ثقافية حول العالم، إلى جانب دعم التواصل بين المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في المملكة مع نظيراتها في الخارج.
وأضاف الكلدي أن الملحقيات الثقافية تؤدي دوراً كبيراً ومهماً في تعزيز المكانة العلمية والبحثية للمملكة على مستوى العالم، إضافةً إلى إبراز دور المملكة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.
وأشار إلى أن وزارة التعليم تحرص على تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها من خلال تمكينها بالعمل في الملحقيات الثقافية، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
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