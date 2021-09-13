مقطع صادم يكشف المعاناة في منعطف كلية التقنية بجدة

ووقع حادث أليم لسيارة صغيرة اليوم نتج عنه انقلاب المركبة لعدة مرات وخروج قائد المركبة بشكل جعله يطير في السماء، وتم تداول المقطع بشكل كبير.
وشهد طرق الكلية خلال الأعوام الماضية العديد من الحوادث ومنها ما أعلنت عنه الكلية التقنية التي أكدت في أكثر من مرة إصابة ووفاة عدد من طلابها على نفس الطريق.
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