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اعتماد 76 مسؤولًا لاحترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية

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شكرا لقرائتكم اعتماد 76 مسؤولًا لاحترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

اعتماد 76 مسؤولًا لاحترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية

بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي بالتعاون مع WIPO

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية عن إتمام مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية للجهات الحكومية في دفعتها الأولى حيث تم اعتماد 76 مسؤول احترام ملكية فكرية بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي الذي اشتمل على عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

اعتماد 76 مسؤولًا لاحترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية - متابعات الخليج 365

 

مبادرة احترام الملكية الفكرية

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية في كافة الجهات الحكومية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مسؤول من كل جهة إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والقطاع العام، إذّ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين، وإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية، ورفع الوعي حولها، بالإضافة إلى إدارة وحماية مصالح الجهات الحكومية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية.

تفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم:” إننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية من قبل مسؤول الاحترام الممثل للجهة كما نعمل على تنمية الشراكات بين الهيئة والقطاعات الحكومية ورفع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص”.

الملكية الفكرية

 

وأكد السويلم على أهمية رعاية وإدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الحكومية بشكل عام وبشكل خاص في الجهات العلمية والبحثية والجهات المستهدفة بالتخصيص واختتم حديثه بشكر كافة الجهات التي تفاعلت مع هذه المبادرة الوطنية.

الجدير بالذكر أن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تعد نموذجًا نوعيًا تفردت به المملكة في مجال الملكية الفكرية وحمايتها وستنطلق المبادرة في دفعتها الثانية يوم الأحد 9/04/1443 هـ الموافق 14/11/2021 م.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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