، بالفيديو.. سياسي كويتي: المملكة بريئة من 11 سبتمبر لأنها تحارب الإرهاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب وخاضت معارك دامية

أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية من دولة الكويت الدكتور عايد المناع أن السعودية بريئة تماماً من حادثة 11 سبتمبر؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها، ولا على مصلحتها إطلاقاً، مشيداً بجهود المملكة في التصدي للإرهاب ومكافحته بكل الجوانب.

جاء ذلك خلال استضافته على قناة "سعودي 24" الفضائية عبر برنامج "ما وراء الحدث"، حيث قال: إن كل من لديه عقل يدرك أن السعودية لا يمكن أن تُقدِم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده، مشيراً إلى أن السعودية تحارب هذه الأحداث؛ لأنها أكثر المتضررين من الإرهاب.

وأضاف "المناع" أن المملكة سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب، وخاضت معارك دامية، وقدّمت أرواحاً في سبيل ذلك، ويحتاج إلى تحقيق أكثر، وكيف لطائرة أن تسير فوق مدن دون رقابة.

وختم: لا شك أن السعودية بريئة تماماً من هذه الحادثة؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها ولا على مصلحتها إطلاقاً، وبالتالي الحاقدون والذين ينظرون لهذه المنطقة وللسعودية بنظرة غير ودية ودونية وحاسدة هم من يتهمون المملكة في ذلك.

كل من لديه عقل يدرك ان السعودية لا يمكن ان تقدم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده .. بل تحاربه وهي اكثر المتضررين من الارهاب



◀️ د. عايد المناع

⁦@ayedalmanna1⁩

أكاديمي وباحث سياسي

الكويت🇰🇼



👈ما وراء الحدث pic.twitter.com/N5wLlh9Lt8 — برامج قناة 24 السعودية (@saudi24_tv) September 12, 2021

— برامج قناة 24 السعودية (@saudi24_tv)