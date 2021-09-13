محمد بن مسعود - الدمام - 13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 06:36 PM تطرح أسهم حقوق الأولوية لجمع مبلغ 1.6 مليار ريال مجلس إدارة "العقارية الكلمات المفتاحية مجلس إدارة "العقارية السعودية " يوافق على التوصية برفع رأس مال الشركة ، مجلس إدارة "العقارية السعودية" يوافق على التوصية برفع رأس مال الشركة ،

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