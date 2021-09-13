اخبار السعوديه

"القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ‎ينبع

كرم الرئيس التنفيذي ‎للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ‎ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.

يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 05:49 PM

من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ‎ينبع

"القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كرم الرئيس التنفيذي ‎للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ‎ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.

يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.

الكلمات المفتاحية
c3b0978c16.jpg

، "القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا