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كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.
يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 05:49 PM
من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع"القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة
كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد القرشي، الطالب المميز ريّان محمد العيسى من مدرسة ابن النفيس الثانوية بمدينة ينبع الصناعية، لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة.
يذكر أن، الطالب ريان محمد العيسى، قد حقق الدرجة الكاملة 100% في اختبار القدرات العامة بشقيه اللفظي والكمي، في التخصصات العلمية، والذي أجراه المركز الوطني للقياس في العام الحالي 2021م.
، "القرشي" يكرم الطالب المميز العيسي لتفوقه في اختبار القدرات العامة ،
المصدر : الخليج 365
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