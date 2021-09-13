تناولوا عصير الموز لمواجهة التقلب المزاجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد، بتناول عصير الموز لمواجهة حرارة الصيف والتقلب المزاجي، إذ إن عصير الموز البارد يمنح الشعور ببرودة الجسم ويجعله في حالة ترطيب مستمر، كما يمنح الشعور باستقرار المزاج.

كما يحتوي العصير على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، موضحة أن هناك عدة فوائد لهذا العصير أهمها توفير طاقة فورية لاحتوائه على الجلوكوز والفركتوز والسكروز والمالتوز، وهي جميعها مكسبات طبيعية للطاقة.

عصير الموز لتنظيم حركة الأمعاء:

وقالت لـ” متابعات الخليج 365” إن الموز يحتوي على الألياف التي تساعد في عملية الهضم الصحيح للمواد الغذائية التي نتناولها، وبالتالي فإن تناول شراب الموز المخفوق بانتظام يساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإصابة بالإمساك، كما يحفز الموز الخلايا التي تخلق بطانة المعدة، وهذا يساعدها في إيجاد غطاء السلامة من أحماض المعدة، كما يعتبر عصير الموز أيضًا مهم للقضاء على البكتيريا المسؤولة عن التسبب في قرحة المعدة.

يحمي الجهاز الهضمي:

وأشارت إلى أن احتواء الموز على معظم أنواع فيتامين B وفيتامين C، يجعل عصيره يساعد في رفع مناعة الجسم وتحسين أداء الجهاز العصبي، كما يساعد في تحسين إنتاج البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة الموجودة في القولون، إذ تعمل هذه البكتيريا على تحسين امتصاص المواد الغذائية مثل الكالسيوم داخل الجسم، وحمايته من الكائنات الدقيقة الضارة والتي تنتشر في الجهاز الهضمي.

تحسين الحالة المزاجية:

واختتمت الدكتورة رانية بالقول، إن من فوائد عصير الموز أنه يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، إذ يحتوي على ألياف البكتين القابلة للذوبان والتي تحافظ على استقرار الكوليسترول في الدم، كما أنها تعمل على التقليل من معدلات الكوليسترول السيئ، كما أوضحت بعض الأبحاث أن تناول الموز يساعد علي تحسين الحالة المزاجية، وذلك لاحتواء الموز على ترايبتوفان ويعتبر هذا نوعًا من أنواع البروتينات والتي يقوم الجسم بتحويلها إلى سيروتونين الذي يساعد على إعطاء الجسم الراحة والهدوء وتحسين الحالة المزاجية.

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