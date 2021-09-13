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اقرأ تهتم بصحة المشاهدين في برنامجها الطبي طابت صحتكم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

اقرأ تهتم بصحة المشاهدين في برنامجها الطبي طابت صحتكم

يستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرض قناة اقرأ الفضائية البرنامج الطبي ( طابت صحتكم ) وهو برنامج حواري طبي يستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية ومن أفضل المراكز الطبية والصحية ويسلط الضوء على أبرز المشاكل الصحية التي قد تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها من الناحية الطبية مع تقديم نصائح وحلول للمشاهدين .

اقرأ تهتم بصحة المشاهدين في برنامجها الطبي طابت صحتكم - متابعات الخليج 365

ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع في مختلف الجوانب الطبية وكيفية التعامل مع الأمراض والأعراض الصحية التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الطبية.

البرنامج تقدمه الدكتورة نشوى السكري يبث على شاشة اقرأ يوم الاثنين في الحادية عشرة والنصف مساء ويعاد يوم الخميس في الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة كما تتوفر جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية  .


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