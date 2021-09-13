نيوم تجمع 150 شركة عالمية لبحث مستقبل التصميم والبناء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - واس

اختُتمت أعمال لقاء نيوم لقطاع البناء الذي انعـقد على مدار أربعة أيام بحضور 150 شركة عالمية ومحلية في قطاع التصميم والبناء.

رؤية نيوم الطموحة

وتضمن اللقاء تعريفاً بنيوم ورؤيتها الطموحة وخططها التي تدعم رؤية 2030، والتوجه الطموح لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في سبيل بناء مستقبل أفضل.

وكان ضمن فعاليات اللقاء جولة في مجمع نيوم اللوجستي، الذي يضم وحداتٍ ومبانيَ تستوعب 30,000 من العمالة، إضافة إلى مكاتب ومستودعات ومراكز خدمات البناء، حيث سيخدم مجمع نيوم اللوجستي والممتد على مساحة 12 كيلومترا مربعا – خلال السنوات القادمة – مراحل البناء كافة، وسيكون أحد أكبر المجمعات اللوجستية المؤقتة في العالم.

مشاريع المستقبل

وتعليقاً على اللقاء، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر،: “تهتم نيوم بمستقبل التصميم والبناء، وتُقدم صورةً إيجابية حول ما ينبغي أن تكون عليه المشاريع، لا سيما أن حجم المشروع يتطلب عقد شراكات متينة وقوية بين نيوم وسلسلة الشركات الصناعية العالمية بأكملها لتحقيق رؤية نيوم على أرض الواقع”.

ومن جهة أخرى قال كبير مديري المشاريع في نيوم بريت سميث “ما شهدناه في هذا اللقاء يؤكد حجم الاهتمام الكبير بما نعمل على تحقيقه هنا في نيوم. وهذا الاهتمام لا يتعلق بضخامة المشروع وحسب، بل أيضاً بطريقة العمل التي يتم بها التنفيذ. نحن جادون في بناء نيوم بطريقة مختلفة تماماً ونعمل على توجيه القطاع نحو التقدم التقني وزيادة الابتكار والكفاءة.

جدير بالذكر أن مشروع نيوم يعد حجر الزاوية في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع مصادر الدخل، ويتميز بتفرده من حيث مستقبلية الرؤية وضخامة الأعمال والمشاريع وتنوعها، ومن خلال مشروع “ذا لاين” تتطلع نيوم إلى توفير 380 ألف وظيفة وتحقيق دخل بمعدل 180 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

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