شاهد .. الوليد بن طلال يحضر جنازة والدة أبنائه "الأميرة دلال بنت سعود"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حضر سمو الأمير الوليد بن طلال جنازة والدة أبنائه، صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وشيع اليوم جثمان الفقيدة لمثواها الأخير بمقبرة العود بالرياض، بحضور عدد من الأمراء منهم سمو الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وأخيه سمو الأمير عبدالعزيز بن طلال.

يذكر أن صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود توفيت أول أمس، السبت، وأقيمت صلاة الجنازة، عصر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.