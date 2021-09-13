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وكيل الصحة يكشف عن أسباب الانخفاض المذهل لكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

  

كشف الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عن أسباب الانخفاض المذهل لكوفيد.

وقال عبدالله عسيري:"الانخفاض المذهل لكوفيد في  يعزى إلى عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة واستخدام أكثر ثلاث لقاحات فعالية".

وأشار:" تزامن انتشار دلتا مع تسارع التغطية بالجرعة الثانية مما منع حدوث موجة جديدة؛ للتذكير نفحص حدود ٤٠ ألف عينة يومياً  لم نخرج بعد ولكننا قاب قوسين".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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