شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة يكشف عن أسباب الانخفاض المذهل لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عن أسباب الانخفاض المذهل لكوفيد.

وقال عبدالله عسيري:"الانخفاض المذهل لكوفيد في يعزى إلى عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة واستخدام أكثر ثلاث لقاحات فعالية".

وأشار:" تزامن انتشار دلتا مع تسارع التغطية بالجرعة الثانية مما منع حدوث موجة جديدة؛ للتذكير نفحص حدود ٤٠ ألف عينة يومياً لم نخرج بعد ولكننا قاب قوسين".