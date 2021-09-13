شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة، متوقعا تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمرغربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.