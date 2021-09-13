شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنان يؤديان فن المجرور تحت المطر في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول مواطنين يؤديان رقصات فن المجرور الشهير أثناء هطول المطر وتساقط حبات "البرَد" في مرتفعات منطقة الشفا بالطائف.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبّر العديد عن إعجابهم بمشاهد المطر والرقصات.

وقال المصور الضوئي فهد الشنبري لقناة " العربية" إنه "بينما كان يهطل المطر بغزارة مساء أمس الأحد، لاحظت صديقيّ يؤديان رقصات فن المجرور تحت الأمطار وحبات البَرد.

وأشار إلى أنه "حينها عشنا أجواء المرح والمطر يتساقط علينا"، مضيفاً أن الأمطار هطلت على عموم محافظة الطائف.