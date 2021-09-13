شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تكشف هوية طائرات القوات الجوية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن هوية طائرات القوات الجوية الملكية التي تشارك في احتفالات المملكة باليوم الوطني91.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورًا تظهر طائرات القوات الجوية المشاركة في الاحتفالات.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ91 في 23 سبتمبر 2021 المقبل، وأطلقت الهيئة العامة للترفيه هوية اليوم الوطني الـ91 تحت شعار "هي لنا دار" ، كما دعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ91.