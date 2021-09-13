«الصحة» تنوه للمواعيد المتاحة للتطعيم ضد كورونا بمراكز اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًّا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

ودعت الوزارة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس.

كما أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 75 حالة مؤكدة، وتعافي 66 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2295 حالة منها 481 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546067) حالة وعدد حالات التعافي 535144 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8628) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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