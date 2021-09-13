وزارة الصحة: انخفاض الحالات الحرجة لمرضى كورونا وارتفاع طفيف للنشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، انخفاضا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 481 حالة، فيما تم امس الأحد تسجيل 508 حالات بانخفاض قدره 27 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا طفيفا حيث تم تسجيل 2295 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2291 حالة وذلك بزيادة قدرها 4 حالات فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و66 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق، عن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

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