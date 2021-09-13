في 20 دقيقة.. فريق فني لتطهير سطح الكعبة المشرَّفة

الرياض - محمد عبدالله - تستعين وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفريق فني مختص لتنفيذ أعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، والتي تتم وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن آلية التنظيف تتم عبر عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملًا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف.

وأكد «الجابري»، أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة جاءت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، لافتا إلى أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (٢٠) دقيقة.

وأشار وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، إلى أن الوكالة توفر أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنية تسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل، وأن جميع الزملاء -ولله الحمد- متخصصون ومدربون لخدمة البيت الحرام وقاصديه.



واختتم «الجابري» حديثة، مؤكدًا أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

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