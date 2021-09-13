5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض تتقدم بـ35 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 35 إصابة جديدة، من إجمالي 75 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 10 حالات، والشرقية والمدينة المنورة 5 حالات لكل منهما، وجازان وعسير القصيم ونجران والجوف 3 حالات لكل منها، وحائل حالتان، وتبوك والباحة والحدود الشمالية حالة واحدة فقط لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و66 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة أعلنت يوم الخميس، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى أكثر من 39 مليونا، وذلك عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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