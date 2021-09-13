الصحة: 75 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546067 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 66 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535144 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8628 حالة.

من جانبه، ذكر مركز الإحصاء الخليجي، أن عد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 72 مليون جرعة حتى أمس الأحد، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة أعلنت يوم الخميس، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى أكثر من 39 مليون، وذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

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