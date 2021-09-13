«الدفاع» تكشف هوية الطائرات المشاركة في احتفالات اليوم الوطني 91

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الدفاع، عن هوية طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، التي ستشارك في احتفالات المملكة باليوم الوطني 91.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، على «تويتر»، صورتين لـ4 طائرات مزينة بعلم المملكة، من طراز تايفون (typhoon)، وتورنيدو (Tornado)، وف-15 إس (F-15s)، وف-15 سي (F-15c)، ومن المقرر مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

ويستعد السعوديون للاحتفال بهذه المناسبة من خلال اكتساء الشوارع والمنازل بجميع أنحاء السعودية باللون الأخضر وهو لون العلم السعودي.

ويتم تنظيم عدد من الحفلات الفنية والغنائية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومراسم خاصة لاستقبال الضيوف المشاركين في الاحتفالات، لتقديم التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بهذه الذكرى.

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية؛ حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى الرابط التالي (من هنا).



وعبر موقعها الإلكتروني، بينّت هيئة الترفيه أنه تم تصميم العناصر الأساسية لشعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من المشاريع التنموية التي أطقتها القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استُلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون «لنا دار»، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

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