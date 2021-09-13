آل الشيخ: نجحنا في بناء نموذج سعودي فريد في التعليم الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير التعليم د. حمد محمد آل الشيخ، إن جهود الوزارة أثمرت عن بناء نموذج سعودي فريد لتقديم خدمات التعليم الإلكتروني، عبر منصة «مدرستي» التي صُنفت ضمن أفضل 7 منصات عالمية في التعليم الإلكتروني.

وأضاف "آل الشيخ"، في كلمته خلال افتتاح الملتقى العربي لاستشراف مستقبل جودة التعليم في الدول العربية، أن الجهود النوعية التي بذلتها وزارة التعليم خلال العامين الماضيين تكشف قدرة المملكة على إدارة الأزمات، وجهودها الاستثنائية للحد من آثار الجائحة، والحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، وضمان استمرار العملية التعليمية بجودة عالية.

وأشار وزير التعليم، إلى أن استشراف جودة التعليم ضرورة تتطلب من دول العالم الاستعداد لمستجدات التعليم وتغيراته، مؤكدًا أن المبادرات السعودية المتمثلة في إنشاء مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تعكس سعيها المستمر للإسهام في تحقيق مستقبل عالمي يسوده السلام والخير والنماء.

وأكد د. حمد آل الشيخ، أن المملكة عملت على إيجاد مظلة تلتقي تحتها المنظمات، وتحقق التواصل الفاعل بينها لضمان إكساب التعليم صفة الجودة والتميز المأمول، موضحا أن المركز يسعى لتطوير مكونات العملية التعليمية في الدول العربية، وإيجاد حلول فاعلة لتحقيق المرونة اللازمة للتنقل بين الفرص المستقبلية للتعليم والتعلم ومواجهة آثار جائحة كورونا.

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